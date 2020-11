Coronavirus, 1741 nuovi casi in Puglia e sedici decessi. Nel Barese altri 584 positivi e cinque morti

Altri 1741 casi e sedici decessi. Sono i dati del bollettino Covid pugliese di sabato 14 novembre. Continua a salire il numero di nuovi contagi Covid registrati quotidianamente nella nostra regione. Nuovo record oggi anche per il numero di tamponi effettuati (sono 9.745), ma la percentuale di quelli positivi si attesta comunque intorno al 17,8%, tra le più alte finora registrate.

Il totale degli attualmente positivi in Puglia raggiunge così quota 24mila. Dei nuovi casi riportati oggi, 584 riguardano la provincia di Bari, 62 la provincia di Brindisi, 179 sono stati registrati nella provincia BAT, 524 in provincia di Foggia, 122 in provincia di Lecce, 262 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e riattribuito. I sedici decessi sono ripartiti tra provincia di Bari (4), provincia BAT e Foggiano entrambi con 5 casi, 2 in provincia di Taranto.

I ricoveri passano, nelle ultime 24 ore, da 1407 a 1467 (sessanta in più in un solo giorno). I pazienti guariti diventano invece 8.560 (236 in più rispetto a ieri).