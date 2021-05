Coronavirus, in Puglia 335 casi su circa 5500 test. Altri 52 decessi in un giorno: nel Barese sono diciannove

Sono 335 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore, su un totale di 5528 test registrati. Il tasso di positività è intorno al 6%, in discesa rispetto a ieri (13%) e a una settimana fa: lunedì scorso, 26 aprile, in un contesto settimanale simile, il tasso era pari all'8,2%.

I nuovi positivi sono 54 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Resta tuttavia pesante il numero delle vittime, che risalgono rispetto agli ultimi giorni: oggi i decessi sono 52, 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.247.607 test. 184.129 sono i pazienti guariti. 47.023 sono i casi attualmente positivi.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, oggi 1812 (uno in meno rispetto a ieri).



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 3.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/nBPWt