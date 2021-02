Coronavirus, in Puglia 343 nuovi casi su circa 4100 test: la metà nel Barese. 17 le vittime

Sono 343 i nuovi casi positivi al Covid in Puglia su 4.161 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 22 febbraio 2021. Come di consueto dopo il weekend, cala il numero di tamponi effettuati. Scende anche, rispetto a ieri, il tasso di positività che si attesta all'8,2 % contro il 10,7% di domenica 21 febbraio.

I nuovi casi registrati riguardano per più della metà il Barese: sono stati infatti 174 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 6 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

In risalita, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri (+11): sono complessivamente 1.442. Sono invece 104.325 i pazienti guariti (+829), mentre il numero degli attualmente positivi è pari a 32.695.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 22.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/bXcPQ