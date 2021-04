Bollettino Covid, in Puglia 1203 nuovi contagi e 19 decessi: ancora positivi i dati su guariti e ricoveri

In Puglia 1203 nuovi casi di Covid, su 9617 test effettuati. Il dato del bollettino regionale di domenica 25 aprile vede la maggioranza dei casi nel Barese (498), oltre a 117 nuovi contagi in provincia di Brindisi, 122 nella provincia Bat, 174 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 121 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione e 4 casi di provincia di residenza non nota. Diciannove i decessi registrati, di cui 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Ancora in crescita i pazienti guariti (174.226), mentre aumentano gli attualmente positivi - oggi 49.271 - e calano i ricoveri (1973 il dato registrato nel bollettino odierno, contro i 1988 di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 229.181 così suddivisi:

88.596 nella Provincia di Bari;

22.442 nella Provincia di Bat;

17.055 nella Provincia di Brindisi;

41.446 nella Provincia di Foggia;

22.525 nella Provincia di Lecce;

36.017 nella Provincia di Taranto;

744 attribuiti a residenti fuori regione;

356 provincia di residenza non nota.