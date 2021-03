In Puglia 1155 casi Covid e dieci decessi: la metà dei positivi in provincia di Bari. Risale il numero dei ricoverati

1.155 casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, su 8497 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di domenica 7 marzo. Scende, come di consueto in corrispondenza della domenica, il numero di tamponi effettuati ma resta sostanzialmente stabile il tasso di positività: oggi è al 13,6% (ieri era del 14%).

Ancora una volta, la provincia di Bari copre all'incirca la metà dei positivi registrati, che sono 570. 57 i casi in provincia di Brindisi, 74 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 134 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Torna a salire, dopo la diminuzione registrata negli scorsi due giorni, il numero dei ricoveri: oggi sono 1.458, 15 in più rispetto a ieri.

115.894 sono i pazienti guariti (532 in più rispetto a ieri). Il numero degli attualmente positivi supera quota 35mila: oggi sono 35.466, 613 in più rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/0osLS

(foto di repertorio)