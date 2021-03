In Puglia 1788 nuovi casi Covid (su oltre 9mila test) e 14 decessi: continuano a salire i ricoveri in ospedale

In Puglia 1788 nuovi casi di Covid: è il risultato dei 9437 test effettuati e registrati nel bollettino regionale di domenica 28 marzo. Bari si conferma la provincia con più casi, 561, contro i 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia Bat, 286 in provincia di Foggia, 296 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto. Nel bollettino si registrano anche 7 casi di residenti fuori regione e 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 14 decessi: di questi 5 appartengono alla provincia di Bari, 2 alla provincia di Brindisi, 2 alla provincia di Foggia e 5 alla provincia di Taranto. Ancora in salita pazienti guariti (137.164) e attualmente positivi (46.880). Cresce anche il numero di ricoverati con 33 nuovi ingressi (2038) negli ospedali rispetto all'ultimo bollettino.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sale quindi a 188.737 così suddivisi:

74.063 nella Provincia di Bari;

18.558 nella Provincia di Bat;

13.671 nella Provincia di Brindisi;

35.124 nella Provincia di Foggia;

17.509 nella Provincia di Lecce;

28.819 nella Provincia di Taranto;

678 attribuiti a residenti fuori regione;

315 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.