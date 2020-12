In Puglia 645 nuovi casi Covid su poco più di 4mila tamponi: 219 nel Barese. 47 i decessi

Sono 645 i nuovi casi positivi Covid in Puglia, su 4147 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale del 28 dicembre.

I casi sono 219 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 269 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 47 decessi: 16 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Brindisi, 18 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Sale il numero dei ricoveri, che passano dai 1598 ai 1.643 di oggi (+ 45). Il numero degli attualmente positivi è pari a 53.157, mentre 31.533 sono i pazienti guariti.