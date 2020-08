Sette nuovi casi di Coronavirus in Puglia (su oltre 2400 test): due contagi in provincia di Bari

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, e nessun decesso. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale aggiornati a martedì 4 agosto 2020.

I test complessivamente effettuati sono 2407. I nuovi contagi sono così suddivisi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia.

Sono 3971 sono i pazienti guariti, mentre salgono a 131 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4655, così suddivisi: 1513 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 673 nella Provincia di Brindisi; 1209 nella Provincia di Foggia; 567 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4-8-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/mAuBI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.