In Puglia nove casi positivi di Coronavirus: tre nuovi contagi registrati in provincia di Bari

Si registrano ancora nuovi contagi da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, il bollettino epidemiologico diffuso dal dipartimento di Promozione della Salute riporta nove casi positivi, su 865 test registrati: tre in provincia Bari ; 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. E’ stato segnalato anche un decesso, in provincia di Foggia.

Sono 3970 complessivamente i pazienti guariti, mentre salgono a 125 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4648 così suddivisi: 1.511 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 672 nella Provincia di Brindisi; 1205 nella Provincia di Foggia; 567 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 03-08-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/9xrNW

Lopalco: "Rialzo dei contagi era previsto"

Della ripresa dei contagi ha parlato oggi anche Pier Luigi Lopalco, l'epidemiologo a capo della task force regionale per l'emergenza. Un rialzo atteso già da qualche settimana, secondo quanto affermato dall'esperto, ma al momento la situazione viene ritenuta sotto controllo.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.





Allegati