In Puglia 1478 nuovi casi Covid, 538 nel Barese. 43 decessi, positivi oltre quota 51mila

10209 test registrati, per un totale di 1478 casi positivi al Covid. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale pugliese del 12 dicembre 2020. Calano dunque, rispetto a ieri, tamponi effettuati e nuovi contagi rilevati, così come la percentuale positivi/tamponi, che si attesta intorno al 14,48%, rispetto al 16,15% di ieri.

A riportare il numero più alti di nuovi casi è ancora una volta la provincia di Bari: 538 i positivi accertati. Sono invece 44 in provincia di Brindisi, 253 nella Bat, 255 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 281 in provincia di Taranto. Sei i casi relativi a residenti fuori regione e nove di provincia di residenza non nota.

Sale nuovamente, rispetto a ieri, il numero di decessi registrati: sono 43, di cui 28 nella sola provincia Bat. Tuttavia, spiega il direttore della Asl locale, Alessandro Delle Donne: “Il dato odierno dei decessi nella provincia Bat deriva da un aggiornamento dell’archivio che verrà completato nei prossimi giorni. Per questo risulta un valore superiore alla media settimanale, perché tiene insieme informazioni raccolte dal mese scorso ad oggi. Si sta procedendo con questo aggiornamento e quindi per il dato consolidato bisognerà come sempre valutare l’andamento settimanale nei prossimi giorni”. Gli altri decessi sono ripartiti provincia di Bari (4), provincia di Brindisi (1), provincia di Foggia (9), provincia di Lecce (1).

Il numero degli attualmente positivi nella regione sale a quota 51236. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri (1781, uno in meno rispetto a ieri). I guariti aumentano di 190 unità, passando da 18.460 a 18.650.

Qui il bollettino regionale odierno