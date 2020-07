In Puglia nessun nuovo caso Covid e zero vittime: i pazienti ancora positivi scendono a 60

Secondo giorno nuovamente 'a quota zero' in Puglia per il bollettino epidemiologico relativo all'emergenza Coronavirus. Anche oggi, secondo quanto comunicato dal dipartimentpo Promozione della Salute, non si registrano nuovo casi né decessi. I test complessivamente registrati sono stati 2508.

Sale in maniera consistente il numero dei pazienti guariti, che passano a 3948 (18 in più rispetto a ieri), mentre il numero di pazienti ancora positivi scende a 60.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.556, così suddivisi: 1.497 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database); 382 nella Provincia di Bat; 669 nella Provincia di Brindisi (un caso precedentemente attribuito nel database alla Lombardia è stato attribuito alla provincia di Brindisi); 1.171 nella Provincia di Foggia; 527 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21-7-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/6uNeX