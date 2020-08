Bollettino Covid, in Puglia 38 nuovi casi e nessun decesso

Sono 38 i nuovi casi di Covid in Puglia. I risultati del bollettino regionale odierno si riferiscono a 1974 tamponi effettuati, e vedono 28 casi in provincia di Bari, 2 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione. Nessun decesso registrato per Covid. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Al momento sono 4.040 i pazienti guariti (31 più di ieri) e 844 gli attualmente positivi (817 nello scorso bollettino). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.440, così suddivisi:

1.890 nella Provincia di Bari;

442 nella Provincia di Bat;

706 nella Provincia di Brindisi;

1.377 nella Provincia di Foggia;

670 nella Provincia di Lecce;

313 nella Provincia di Taranto;

39 attribuiti a residenti fuori regione;

3 provincia di residenza non nota.