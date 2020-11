Bollettino Covid, in Puglia 1332 nuovi positivi: provincia barese con maggiori contagi e decessi

Nuova impennata di casi Covid in Puglia, dove si registrano nel bollettino dell'11 novembre 1332 positivi (su 7913 tamponi). Di questi, la maggior parte è nel Barese (677), mentre sono 84 in provincia di Brindisi, 106 nella provincia BAT, 189 in provincia di Foggia, 110 in provincia di Lecce, 153 in provincia di Taranto, 12 residenti fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota.

Ben 11 i decessi nella provincia di Bari, a cui si aggiungono 2 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, per un totale di 27 morti legati al virus. Attualmente sono 8013 i pazienti guariti (7921 erano ieri) e 20.099 i positivi totali (18886 nella giornata di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sale così a 29.008, così suddivisi:

11.638 nella Provincia di Bari;

3.107 nella Provincia di Bat;

2.068 nella Provincia di Brindisi;

6.895 nella Provincia di Foggia;

2.122 nella Provincia di Lecce;

2.963 nella Provincia di Taranto;

214 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 11.11.2020 è disponibile al link: