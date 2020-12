Covid in Puglia, 788 nuovi casi registrati (su 4300 tamponi) e 31 decessi: continuano a calare i ricoveri

Nel bollettino del 21 dicembre sono stati registrati 788 nuovi casi di Covid in Puglia, su un totale di 4377 test effettuati. Di questi, 237 sono nel Barese, mentre per le altre province troviamo 17 casi nel Brindisino, 62 nella provincia BAT, 422 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto e 1 residente fuori regione. Presente nel bollettino anche un caso di residenza non nota che è stato riclassificato e attribuito.

Rimane elevato il numero di decessi (31), con la maggioranza nel Barese (13) e nel Foggiano (13), a cui si aggiungono i 3 casi nella Bat e i 2 in provincia di Taranto. Scendono ancora gli attualmente positivi, che si attestano a 53.574 (contro i 53.872 di ieri) e crescono i pazienti guariti: oggi sono 25.603 (24.548 nell'ultimo bollettino). Buone notizie anche sul fronte ricoverati: sono 1595 nell'ultimo bollettino, contro i 1605 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sale a 81.387, così suddivisi:

31.327 nella Provincia di Bari;

9.414 nella Provincia di Bat;

5.942 nella Provincia di Brindisi;

18.066 nella Provincia di Foggia;

6.381 nella Provincia di Lecce;

9.716 nella Provincia di Taranto;

467 attribuiti a residenti fuori regione;

74 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 21.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/fDcTW