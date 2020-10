Bollettino Covid, in Puglia 631 nuovi casi. Ancora decessi nel Barese

Crescono ancora i casi di Covid giornalieri in Puglia: il bollettino di sabato 24 ottobre vede 631 nuovi positivi (su 5339 test effettuati), di cui la maggioranza è ancora nel Barese, ovvero 284. Si registrano poi 32 casi in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 6 attribuito a residenti fuori regione (11 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti).

Nel Barese si registrano anche 6 dei 10 decessi. Gli altri sono 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Al momento sono 5977 sono i pazienti guariti e 7398 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14031, così suddivisi:

5879 nella Provincia di Bari;

1372 nella Provincia di Bat;

1017 nella Provincia di Brindisi;

3342 nella Provincia di Foggia;

1048 nella Provincia di Lecce;

1272 nella Provincia di Taranto;

101 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Lopalco:

"l numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento si accompagna di conseguenza ad una pressione sul Servizio Sanitario Regionale, sia sui servizi territoriali che sul sistema ospedaliero - il commento del neo assessore regionale alle Politiche della salute, Pier Luigi Lopalco - È importante uno sforzo da parte di tutti per rallentare la crescita dei contagi. Nelle prossime settimane dobbiamo ridurre al minimo necessario i nostri contatti sociali".