Bollettino Covid, in Puglia 611 casi (su oltre 5mila tamponi): ancora decessi nel Barese

Sono 611 i nuovi casi Covid in Puglia: il dato del bollettino del 27 ottobre è basato su 5147 test effettuati a livello regionale. Di questi la maggioranza è nel Barese (239), mentre per le altre province i casi si dividono in 13 in provincia di Brindisi, 142 in provincia BAT,137 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 58 in provincia di Taranto e 7 attribuiti a residenti fuori regione.

Nel Barese è stato registrato anche uno dei 13 decessi odierni. Gli altri sono nella provincia di Foggia (10) e in provincia di Taranto (2). Sono attualmente 6187 i pazienti guariti (169 più di ieri) e 8708 (429 più di ieri) sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 15.581, così suddivisi:

6.524 nella Provincia di Bari;

1.646 nella Provincia di Bat;

1.081 nella Provincia di Brindisi;

3.691 nella Provincia di Foggia;

1.134 nella Provincia di Lecce;

1.391 nella Provincia di Taranto;

114 attribuiti a residenti fuori regione.