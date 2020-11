Covid in Puglia, oltre 1500 casi nel nuovo bollettino: 30 decessi registrati

In Puglia sono 1573 i nuovi casi Covid registrati nel bollettino regionale del 28 novembre. Su un totale di 10.032 test sono risultati positivi 510 persone in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. Presenti anche 8 casi di residenza non nota, che sono stati attribuiti e riclassificati.

Sono 30 i decessi registrati nel bollettino odierno: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Salgono a 13.225 i pazienti guariti (erano 12.919 ieri) e 37.654 gli attualmente positivi (36.417 ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 52.311, così suddivisi:

20.190 nella Provincia di Bari;

6.002 nella Provincia di Bat;

3.705 nella Provincia di Brindisi;

11.943 nella Provincia di Foggia;

4.000 nella Provincia di Lecce;

6.120 nella Provincia di Taranto;

350 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.