Coronavirus, in Puglia 1175 nuovi positivi (su circa 7.100 test) e 23 decessi. Nel Barese altri 520 casi

Altri 1175 positivi al Covid (su un totale di 7122 test registrati) e 23 decessi in Puglia: è il dato del bollettino epidemiologico regionale di domenica 13 dicembre 2020. In provincia di Bari sono 520 nuovi casi e due i decessi. Cala, rispetto a ieri, il numero di tamponi, mentre la percentuale positivi/test torna lievemente a salire e si attesta al 16,5%.

Per quanto riguarda la ripartizione dei casi per provincia, oltre ai 520 baresi si registrano: 60 casi in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 281 in provincia di Foggia, 95 in provincia di Lecce, 92 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. I decessi, oltre i due nel Barese, sono 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Il numero degli attualmente positivi raggiunge quota 52.146. Balzo in avanti dei guariti, che passano a 18.892 (+ 242). Positivo anche il dato dei ricoveri, che scendono di 43 unità, passando dai 1.781 di ieri ai 1738 di oggi.

