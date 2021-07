Bollettino Covid, in Puglia 81 nuovi casi (su 6700 test) e un decesso: calano gli attualmente positivi

In Puglia 79 nuovi casi Covid registrati su 6702 test e un decesso. Sono i dati dell'ultimo bollettino regionale, che vede 16 nuovi contagi in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e uno non attribuito. Il decesso legato al virus è invece stato registrato in provincia di Brindisi.

Ad oggi sono 245.768 i pazienti guariti (in crescita rispetto ai 245.746 di ieri) e 1.699 gli attualmente positivi, in calo di 58 unità rispetto allo scorso bollettino. Pari invece il numero di ricoverati (74).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.126, così suddivisi:

95.353 nella Provincia di Bari;

25.629 nella Provincia di Bat;

19.883 nella Provincia di Brindisi;

45.258 nella Provincia di Foggia;

27.198 nella Provincia di Lecce;

39.604 nella Provincia di Taranto;

825 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.