Coronavirus, in Puglia 1418 casi e diciannove decessi. Nel Barese 610 positivi e nove vittime

Sono oggi 1418 in Puglia i casi Covid in Puglia, su 10.530 test registrati. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale aggiornato al 5 marzo 2021. Il tasso di positività è al 13,47% (più basso rispetto a ieri, quando è stato pari al 14,30%).

I positivi sono 610 in provincia di Bari, 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 198 in provincia di Lecce, 273 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 19 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

I pazienti ricoverati sono 1.443: sei meno rispetto a ieri. 34.250 sono i casi attualmente positivi (+444) mentre aumentano di 955 unità i pazienti guariti, che passano a 114.497.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/NOsGL