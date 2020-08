In Puglia 20 nuovi casi di Covid, 4 nel Barese. Il dg dell'Asl: "Due nuclei familiari contagiati"

Venti nuovi casi di Covid in Puglia: il picco dei contagi è stato registrato nel bollettino regionale odierno, su un totale di 1832 test effettuati. Nel Barese sono stati riscontrati 4 casi, 12 nel Foggiano e 4 in provincia di Lecce, mentre non ci sono nuovi decessi legati al virus. Per quanto riguarda i positivi baresi, è il direttore generale dell'Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, a dare dettagli: "Sono casi appartenenti a due nuclei familiari diversi - spiega - individuati grazie alla sorveglianza attiva e allo screening. Presentano tutti sintomi lievi ed è già in corso l’attività di indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti".

Al momento sono 112 i casi attualmente positivi (17 più di ieri) e 3967 i guariti (3 più di ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4631 così suddivisi:

1.508 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

671 nella Provincia di Brindisi

1198 nella Provincia di Foggia;

561 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

30 attribuiti a residenti fuori regione.