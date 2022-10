Covid in Puglia: nelle ultime 24 ore 464 nuovi casi, calano ancora gli attualmente positivi

Sono 464 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.693 test effettuati. Il tasso di positività odierno si attesta al 12,56%, in salita rispetto al 10,52% di una settimana fa. Nel bollettino del 17 ottobre 2022 non si registano decessi.

In particolare si segnalano 165 nuovi positivi in provincia di Bari, 120 nel Leccese, 64 nel Brindisino, 50 nel Tarantino, 36 in provincia di Foggia, 25 nella Bat. I casi attribuiti ai residenti fuori regione sono 2, per altri 2 la provincia è ancora in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 14.275 (-52 rispetto alle ultime 24 ore), i ricoverati in area non critica 121 (dato stabile), in terapia intensiva ci sono 7 pazienti (come ieri). Sono 516 i guariti nelle ultime 24 ore, portano il totale della persone guarite, dall'inizio della pandemia a 1.477.396. Il bollettino completo è consultabile a questo link.