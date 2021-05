In Puglia 615 casi Covid su quasi 11mila test: tasso di positività al 5,6%. Altri 36 i decessi: 22 in provincia di Bari

Sono 615 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10932 test. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 12 maggio. Il tasso di positività è oggi pari al 5,6%, stabile rispetto al 5,8% ma in discesa rispetto al dato di una settimana fa (mercoledì 5 maggio era pari al 9,48%).

I positivi sono 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Ancora elevato il numero dei decessi: oggi sono 36, di cui 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

196.496 sono i pazienti guariti. Secondo sotto quota 42mila i positivi: oggi sono 41.549. I ricoveri scendono ulteriormente rispetto a ieri: oggi sono 1476 (66 in meno rispetto a ieri).

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 12.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/AG5Ig