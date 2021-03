In Puglia 715 casi Covid (su circa 4700 test) e 34 decessi. Salgono ancora i ricoveri

Sono 715 i casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore, su un totale di 4707 test registrati. E' quanto emerge dal bollettino epidemiologico regionale di lunedì 15 marzo. Calano, per l'effetto post-weekend i tamponi effettuati, e i casi rilevati, ma la percentuale di positività si attesta comunque al 15,2% (di due punti inferiore a quella registrata ieri). Il tasso di positività, a distanza di una settimana, si conferma comunque in ascesa, se si confronta il dato di lunedì scorso, 8 marzo (con 4560 test e 594 casi), quando la percentuale era pari al 13,02%.

I casi sono 357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Giornata nera anche dal punto di vista dei decessi. Nel bollettino odierno sono 34: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Non si arresta la salita dei ricoveri, che oggi registrano un significativo balzo in avanti: sono 69 in più rispetto a ieri, per un totale di 1701 pazienti ricoverati.