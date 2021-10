In Puglia 134 casi Covid (su oltre 21mila test) nelle ultime 24 ore. Nessun decesso registrato

Sono 134 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. E' il dato contenuto nel bollettino epidemiologico regionale di sabato 16 ottobre. I tamponi registrati oggi sono 21.315 (numero riconducibile anche ai test eseguiti ai fini del green pass obbligatorio), con un tasso di positività pari allo 0,63% (in discesa rispetto allo 0,82% di una settimana fa).

Non si registrano decessi. I nuovi casi sono 20 in provincia di Bari, 23 nella Bat, 7 nel Brindisino, 25 in provincia di Foggia, 43 nel Leccese, 14 in provincia di Taranto, due attribuiti a residenti fuori regione.

Lieve risalita degli attualmente positivi: oggi 2.170 (+35 rispetto a ieri), i guariti salgono a 261.382 (+ 99).

I ricoveri totali salgono di una unità: oggi sono 152, di cui 134 in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link