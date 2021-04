In Puglia 1525 casi Covid su quasi 13mila test e undici vittime: nel Barese 566 positivi. Salgono i ricoveri

Sono 1.525 (su 12.935 test) i casi Covid positivi registrati in Puglia nel bollettino epidemiologico regionale di sabato 17 aprile. Il tasso di positività si attesta intorno all'11,8%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri (11,47%), in discesa rispetto a una settimana fa (sabato 11 aprile era intorno al 13%).

I contagi sono 566 in provincia di Bari, 146 in provincia di Brindisi, 205 nella provincia BAT, 199 in provincia di Foggia, 163 in provincia di Lecce, 243 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. L'incidenza dei casi negli ultimi sette giorni su 100mila abitanti a 247 (in calo rispetto al 225 di ieri).

Cala rispetto a ieri il numero dei decessi, oggi sono undici: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

162.017 sono i pazienti guariti (1593 in più rispetto a ieri). Scende lievemente, rispetto a ieri, il numero degli attualmente positivi: sono 51.515 (79 in meno).

Sale invece il numero dei ricoveri: oggi sono 2191, tredici in più rispetto a ieri.