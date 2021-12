In Puglia più di 600 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore: in provincia di Bari sono 188. Risalgono i ricoveri

La Puglia supera quota 600 casi giornalieri e, nel bollettino del 17 dicembre 2021, si attesta a 662 casi registrati, a fronte di 25.627 test. Il tasso di positività è oggi al 2,58% (la scorsa settimana era dell'1,57% con 387 casi e 24.563 test). Si registra anche un nuovo decesso.

I nuovi positivi sono 188 in provincia di Bari, 69 nella Bat, 100 nel Brindisino, 130 in provincia di Foggia, 100 nel Leccese, 75 nel Tarantino, 2 riferiti a residenti fuori regione.

Sono 6.492 le persone attualmente positive, i guariti sono 272.556 (+283).

Balzo in avanti nei ricoveri: oggi diventano 168, di cui 142 persone nei reparti di area non critica (+16 rispetto a ieri), e 26 in terapia intensiva (-1).

Il bollettino è consultabile a questo link