In Puglia 1983 casi Covid e 26 decessi. Tasso di positività al 17,5%, salgono ancora i ricoveri

Sono 1.983, su 11.296 test, i casi positivi Covid riportati nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, 20 marzo. Torna a salire, rispetto al 15,34% di ieri, il tasso di positività: oggi è pari 17,55%. Ma il trend si conferma in salita anche rispetto ai dati di una settimana fa: sabato scorso, 13 marzo, la percentuale era pari al 16,46%.

I casi registrati sono 824 in provincia di Bari, 138 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 263 in provincia di Foggia, 267 in provincia di Lecce, 371 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 26 decessi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti sono 128.464 (1.055 in più rispetto a ieri), e sale ancora il numero di attualmente positivi, che raggiunge quota 42.072 (902 in più rispetto a ieri).

Resta consistente il dato relativo ai ricoveri: oggi sono complessivamente 1877, 33 in più rispetto a ieri (quando già si erano registrati altri 43 nuovi ricoveri).