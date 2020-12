In Puglia 876 nuovi casi Covid (su 10.400 test), 340 in provincia di Bari. 35 i decessi

Sono 876 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, su un totale di 10.420 test registrati. Sono i dati contenuti nell'ultimo bollettino epidemiologico aggiornato a oggi, 22 dicembre. 35 i decessi in tutta la regione.

I nuovi casi sono 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Le vittime sono 6 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Il numero degli attualmente positivi è pari a 53.292. Balzo in avanti dei guariti, che passano dai 25.603 di ieri ai 26.726 di oggi. Scende ancora, rispetto a ieri il numero dei ricoverati: oggi sono 1588 (7 in meno rispetto a ieri). In calo, rispetto ai giorni scorsi, il rapporto positivi/tamponi che oggi si attesta all'8,40%.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: https://rpu.gl/Xob5p