In Puglia un decesso e altri 163 casi Covid: 52 in provincia di Bari

Sono 163, su 12.494 test registrati, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,3%, lievemente più alto rispetto a ieri (1,18%), ma in discesa rispetto a una settimana fa (mercoledì 21 luglio era pari all'1,9%).

I nuovi casi sono 52 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 42 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. E’ stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

246.814 sono i pazienti guariti (69 in più rispetto a ieri). Sale il numero degli attualmente positivi: oggi sono 1.917, 93 in più rispetto a ieri. Scendono di qualche unità i ricoveri che si attestano a 83 (quattro in meno rispetto a ieri).

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 28.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/guoCZ