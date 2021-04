In Puglia 1501 casi Covid e trenta decessi. Scendono ancora i ricoveri: sono sotto quota 1900

Il bollettino di giovedì 29 aprile: i test effettuati sono 12290, con un tasso di positività al 12,21%. Nel Barese 422 positivi e 13 vittime. Balzo in avanti dei guariti: sono 1685 in più rispetto a ieri

Sono 1.501 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Puglia, su 12.290 test effettuati. Il tasso di positività è pari al 12,21% (più alto rispetto al 10,07% di ieri, ma in discesa rispetto al 15,2% di giovedì scorso quando si registrarono 1895 casi con 12.472 test).

I nuovi casi sono 422 in provincia di Bari, 113 in provincia di Brindisi, 221 nella provincia BAT, 332 in provincia di Foggia, 226 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Si registrano altri trenta decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Significativa la crescita dei guariti: oggi 179.232 (1685 in più rispetto a ieri). 48.429 sono i casi attualmente positivi (214 in meno rispetto a ieri). Prosegue il calo dei ricoveri, che oggi scendono sotto quota 1900: sono 1888, 28 in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/Mc4gh