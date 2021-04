In Puglia 2142 casi Covid e 23 decessi. Salgono ancora i ricoveri, attualmente positivi oltre quota 50mila

2.142 casi positivi su 13.636 test nelle ultime 24 ore in Puglia. Sono questi i dati riportati oggi, sabato 3 aprile, dal bollettino epidemiologico regionale. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 15,7%: un dato sostanzialmente stabile rispetto a ieri (14,57%) e a sabato scorso (15,75%).

I casi registrati sono 711 in provincia di Bari, 173 in provincia di Brindisi, 183 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 574 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

I decessi riportati nel bollettino odierno sono 23: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Sul fronte dei ricoveri, si registra un ulteriore aumento: i pazienti oggi in ospedale sono complessivamente 2.153, undici in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi superano quota 50mila e salgono 50.166 (1419 in più rispetto a ieri). I pazienti guariti sono 144.505 (700 in più rispetto a ieri).

(foto Ansa)