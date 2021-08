In Puglia altri 243 casi Covid e nessun decesso, tasso di positività oltre il 2%. Sale il numero dei ricoveri

I dati del bollettino epidemiologico regionale del 5 agosto: sale il numero dei casi attivi, i pazienti in ospedale sono dodici in più in un solo giorno. Non si registrano decessi

Sono 243 i casi positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 10492 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino di giovedì 5 agosto. Il tasso di positività sale oggi al 2,32%, più alto rispetto a ieri (1,86%) ma in risalita anche rispetto a una settimana fa (lo scorso 29 luglio, era dell'1,33%, con 151 e circa 11.400 test).

I nuovi casi sono 35 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi.

247389 sono i pazienti guariti (85 in più rispetto a ieri). 2887 sono i casi attualmente positivi (158 in più rispetto a ieri). Si registra oggi un aumento consistente dei ricoveri, che superano quota 100: sono infatti 108, dodici in più rsieptto al bollettino di ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 5.8.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/AAI83