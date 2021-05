In Puglia 979 casi Covid e 21 decessi. Scendono ancora ricoveri e attualmente positivi

Sono meno di mille i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia: il bollettino di oggi, sabato 8 maggio, indica 979 positivi, su 11.543 test. Il tasso di positività si attesta al 8,48%, in discesa rispetto a una settimana fa (sabato 1 maggio era pari al 9,9%, con 1130 casi e 11.450).

I nuovi casi sono 278 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia, 202 in provincia di Lecce, 140 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi registrati sono 21, la metà dei quali in provincia di Bari: sono infatti 11 nel Barese, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

191.583 sono i pazienti guariti (190.368 ieri) e 44.380 gli attualmente positivi (257 in meno rispetto a ieri). Scendono anche rispetto a ieri, di 26 unità, i ricoveri: oggi sono 1.659.

(foto Ansa)