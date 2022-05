Bollettino Covid, in Puglia 1209 nuovi casi e decessi: tasso di positività al 13,19%

Sono 1209 i nuovi casi Covid (su 9166 tamponi effettuati) in Puglia, registrati nel bollettino di lunedì 9 maggio. Di questi, sono 431 nel Barese, 134 nel Foggiano, 64 nella Bat, 147 nel Tarantino, 279 nel Leccese, 9 casi fuori regione e 5 casi con provincia ancora da definire. Il tasso di positività si attesta al 13,19%, in calo rispetto a una settimana fa quando era al 13,84%. Registrati anche 4 decessi legati al virus.

Sono 93.689 gli attualmente positivi (in calo rispetto allo scorso bollettino, in cui 93.753), mentre rimangono uguali i ricoveri (551, con 25 persone in terapia intensiva). In totale le persone guarite sono 990.575.

Questi i casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 431

Provincia di Bat: 64

Provincia di Brindisi: 140

Provincia di Foggia: 134

Provincia di Lecce: 279

Provincia di Taranto: 147

Residenti fuori regione: 9

Provincia in definizione: 5

Il bollettino è disponibile a questo indirizzo.