Covid, in Puglia 19 nuovi casi e due decessi. Gli attualmente positivi scendono sotto quota duemila

Diciannove nuovi casi Covid (su 4342 test registrati) e due decessi in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono i numeri del bollettino epidemiologico regionale di lunedì 12 luglio. Il tasso di positività si attesta oggi allo 0,44% (una settimana, lunedì 5 luglio, era dello 0,40%).

I positivi sono tre in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 9 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. I decessi sono stati registrat uno in provincia di Bari, l'altro nella Bat.

245.285 sono i pazienti guariti (265 in più rispetto a ieri). Scendono oggi sotto quota duemila gli attualmente positivi, che si attestano a 1879. In discesa, dopo un giorno di stallo, anche i ricoveri: oggi aono 85, cinque in meno rispetto a ieri.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 12.7.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/my9HD