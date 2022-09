In Puglia 730 casi Covid e un decesso: nel Barese 270 positivi

Sono 730 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 8.458 test, con un tasso di positività pari all'8,63%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì, 16 settembre: il rapporto positivi/tamponi risulta lievemente più alto rispetto all'8,54% di una settimana fa (773 casi e 9.053 tamponi). Segnalato oggi anche un decesso.

I positivi sono 270 in provincia di Bari, 41 nella Bat, 83 in provincia di Brindisi, 84 nel Foggiano, 147 in provincia di Lecce, 90 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 15.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 10.492 (-3 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.446.599 (ieri erano 1.445.867). Restano stabili i ricoveri, a quota 134, di cui 126 in area non critica e 8 in terapia intensiva.

