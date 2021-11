In Puglia 284 nuovi casi Covid: ottanta nel Barese. Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono 284, a fronte di 20.720 test registrati, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì 19 novembre. Il tasso di positività si attesta oggi all'1,37% (in lieve discesa rispetto all'1,65% di una settimana fa). Non ci sono decessi segnalati.

La provincia con il maggior numero di casi è oggi quella di Bari, con 80 nuovi positivi, seguita dal Tarantino (67). Gli altri casi sono 28 nella Bat, 18 nel Brindisino, 64 in provincia di Foggia, 30 nel Leccese.

Il numero di attualmente positivi è pari a 3811 (+5 rispetto a ieri), i guariti salgono a 266.321 (+ 279). I ricoveri totali sono 165 (-2 rispetto a ieri): 149 le persone nei reparti in area non critica (-3), 16 quelle in terapia intensiva (+1).

Il bollettino epidemiologico odierno è consultabile a questo link