Covid, in Puglia otto decessi registrati. 232 i nuovi casi nelle ultime 24 ore: tasso di positività intorno all'1%

232 nuovi casi a fronte di 22601 test giornalieri, con un tasso di positività che si attesta allo 1,03%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì, 3 novembre, in Puglia. Il tasso di positività si attesta all'1,03%, in discesa rispetto all'1,24% di una settimana fa.

Sale, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei decessi registrati: nel bollettino odierno sono otto.

I nuovi casi sono 43 in provincia di Bari, dieci nella Bat, 26 nel Brindisino, 24 in provincia di Lecce. Il maggior numero di contagi si registra in provincia di Foggia (60) e in provincia di Taranto (67). Per due casi la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi salgono oggi a 3.134 (+15). I guariti sono 263.347 (+209). In lieve discesa ricoveri: oggi sono 158 (-3 rispetto a ieri), di cui 142 in area non critica (+1) e 16 in terapia intensiva (-4).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link