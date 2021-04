Covid, in Puglia 1628 casi e quindici decessi: nel Barese 588 positivi e cinque vittime. Tasso di positività al 15,9%

Sono 1628 i casi positivi riportati nel bollettino epidemiologico regionale pugliese di domenica 4 aprile. I tamponi registrati sono stati 10.218, con un tasso di positività pari al 15,93%: sostanzialmente lieve la variazione rispetto al 15,7% di ieri, mentre una settimana fa, domenica 28 marzo, era stato pari al 18,87% (con 9473 test e 1.788 casi).

I nuovi casi sono 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia BAT, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

145.113 sono i pazienti guariti (608 in più rispetto a ieri). 51.171 sono i casi attualmente positivi. Si registra una lieve discesa dei ricoveri, pari a 2.148 (cinque in meno rispetto a ieri).