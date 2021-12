Covid, in Puglia 187 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Registrati sei decessi

Sono 187 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 17045 tamponi. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di lunedì 6 dicembre: il tasso di positività si attesa all'1,1% (una settimana fa era pari all'1,34%). Si registra, rispetto ai giorni scorsi, un numero più alto di decessi: sono sei quelli segnalati oggi.

I nuovi casi sono in gran parte concentrati in provincia di Foggia (109). Nel Barese i nuovi positivi sono 23, 5 nella Bat, 13 nel Brindisino, 32 in provincia di Lecce, due nel Tarantino. Per due casi la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 4.632 (+32 rispetto a ieri), i guariti salgono 269.619 (+149).

Sul fronte dei ricoveri, si registra una lieve discesa: oggi sono complessivamente 155 (cinque in meno rispetto a ieri), di cui 137 nei reparti ordinari (-2) e 18 in terapia intensiva (-3).

