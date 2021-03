In Puglia 1571 casi Covid (su circa 12200 tamponi) e 27 decessi: più della metà dei positivi e delle vittime nel Barese

Su 12.262 test per l'infezione da Covid-19 registrati, sono 1.571 i casi positivi oggi in Puglia. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale del 10 marzo 2021. Ancora una volta, sono in provincia di Bari più della metà dei positivi: i casi sono infatti 797 nel Barese, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Il rapporto positivi/tamponi sale lievemente rispetto a ieri: oggi è al 12,8%, contro il 12 di ieri.

Sono stati registrati 27 decessi: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Sale ancora il numero dei ricoveri: oggi sono 1562, trenta in più rispetto a ieri.

118.125 sono i pazienti guariti (754 in più rispetto a ieri). 36.595 sono i casi attualmente positivi.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/HR8xD