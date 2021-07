Bollettino Covid, in Puglia 132 nuovi casi e un decesso: crescono guariti e ricoveri in ospedale

Salgono a 132 i nuovi positivi al Covid in Puglia, calcolati su un totale di 11.186 test effettuati per il bollettino di martedì 27 luglio. Nello specifico i nuovi positivi sono 30 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 13 nella provincia Bat, 18 in provincia di Foggia, 27 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Nel nuovo bollettino stato registrato un decesso, in provincia di Foggia.

Crescono a 246.745 i pazienti guariti (246.567 nell'ultimo bollettino) e calano a 1824 gli attualmente positivi (47 in meno). Leggero aumento (+1) dei ricoverati, che passano a 88.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.237 così suddivisi:

95.643 nella Provincia di Bari;

25.724 nella Provincia di Bat;

20.018 nella Provincia di Brindisi;

45.394 nella Provincia di Foggia;

27.497 nella Provincia di Lecce;

39.725 nella Provincia di Taranto;

842 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.