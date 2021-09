Covid, in Puglia 222 nuovi casi (su 16mila tamponi) e due decessi: in calo i ricoveri

In Puglia sono stati registrati 222 casi Covid su oltre 16mila test effettuati. È il dato emerso dal bollettino regionale di sabato 11 settembre, che vede 46 i contagi emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Bari, 45 nel Leccese, 37 in provincia di Brindisi, 33 nella Bat, 32 nel Foggiano e 22 nel Tarantino. Più un caso relativo a residente fuori regione e 6 casi di residenza non nota. L'incidenza si attesa quindi all'1,35%.

Registrati anche due decessi. Attualmente i positivi sono 3725 (3753 ieri) e 255.395 i pazienti guariti (255.147 nell'ultimo bollettino). In calo i ricoverati: 20, tre in meno dell'ultimo rilevamento. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.435.097 test