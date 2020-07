Bollettino Covid, in Puglia 9 nuovi casi, contagi anche nel Barese: il commento di Lopalco

Nove nuovi casi di Covid in Puglia: di questi, tre nel Barese, come indicato nel nuovo bollettino Covid. I restanti casi (su 2458 tamponi effettuati) sono nel Leccese (3), nel Brindisino (1), Foggiano (1) e fuori Regione (1). Nessun decesso registrato in Puglia. A commentare il bollettino, è Pier Luigi Lopalco, a capo della task force regionale sul Covid: "L’attenta e puntuale attività di sorveglianza ha consentito di individuare nuovi casi positivi che riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi – ricorda – I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio".

In totale sono 3952 i pazienti guariti (gli stessi di ieri), e 64 gli attualmente positivi (8 più di ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4565 così suddivisi:

1.500 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

670 nella Provincia di Brindisi

1.172 nella Provincia di Foggia;

530 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

30 attribuiti a residenti fuori regione.