Covid, in Puglia 127 nuovi casi Covid (su 12mila test): aumentano attualmente positivi e guariti

Sono 127 i nuovi casi casi Covid indicati nel bollettino di domenica 12 settembre, calcolati su 12.574 test effettuati. Di questi 51 sono in provincia di Bari, 11 nella Bat, 8 nel Brindisino, 18 nel Foggiano, 33 nel Leccese e 3 nel Tarantino. Nessun nuovo positivo invece tra i residenti fuori regione e 3 in provincia in definizione. Inoltre non ci sono nuovi decessi. Il tasso di positività è dell'1,01 per cento.

Crescono a 3741 gli attualmente positivi (3725 nello scorso bollettino) e a 255.506 le persone guarite (255.395 ieri). Sono 21 i ricoverati in Terapia intensiva, uno più dell'ultimo rilevamento.