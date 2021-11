Covid, in Puglia 257 nuovi casi e nessun decesso: crescono guariti e ricoveri

In Puglia sono 257 i nuovi casi Covid, calcolati nel bollettino di sabato 20 novembre su un totale di 20.242 test. Di questi, 50 sono stati registrati nel Barese, 15 nella Bat, 34 nel Brindisino, 60 nel Foggiano, 44 nel Leccese, 57 nel Tarantino, 1 residente fuori regione. Nessun decesso è stato invece registrato. Il tasso di positività si attesta all'1,26 per cento.

Il numero di attualmente positivi è pari a 3946 (ieri erano 3811), i guariti salgono a 266.443 (contro i 266.321 dell'ultimo bollettino). Sono invece 169 i ricoveri totali (+4): 153 le persone nei reparti in area non critica (+ 4), non si modificano invece quelle in terapia intensiva, che rimangono 16.

Il bollettino epidemiologico odierno è consultabile a questo link