Covid, in Puglia 1052 nuovi casi e 4 decessi: tasso di positività al 14%

Sono 1052 i nuovi casi Covid in Puglia sabato 12 novembre, calcolati su un totale di 7525 test effettuati. Di questi, 293 sono nel Barese, 61 nella Bat, 149 nel Brindisino, 140 nel Foggiano, 279 nel Leccese, 118 nel Tarantino, 9 fuori regione e tre in provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta al 13,90%, e tornano anche i decessi legati al virus (4).

In crescita anche gli attualmente positivi (13.087, 40 più di ieri), mentre sono stabili i ricoveri (180, di cui 10 in terapia intensiva). Le persone guarite sono invece 1.509.925.

Questi i casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 493.336

Provincia di Bat: 130.077

Provincia di Brindisi: 146.222

Provincia di Foggia: 214.446

Provincia di Lecce: 319.457

Provincia di Taranto: 207.365

Residenti fuori regione: 16.121

Provincia in definizione: 5.193

Il bollettino completo è disponibile a questo link