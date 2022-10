Covid, in Puglia 1018 nuovi casi (su 8051 test): ancora decessi legati al virus

Sono 1018 i nuovi casi Covid in Puglia, registrati su 8051 test giornalieri effettuati per il bollettino di domenica 23 ottobre. Di questi 306 sono nel Barese, 44 nella Bat, 117 nel Brindisino, 90 nel Foggiano, 336 nel Leccese, 116 nel Tarantino, 5 fuori Regione e 4 in provincia in via di definizione. Il tasso di positività si attesta al 12,64%.

Registrato anche un decesso legato al virus a livello regionale. In calo gli attualmente positivi, oggi 14.397, mentre sono in leggero aumento i ricoveri: 163 totali, di cui 8 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). I casi totali si attestano a 1.509.728, di cui:

Provincia di Bari: 486.571

Provincia di Bat: 128.911

Provincia di Brindisi: 143.342

Provincia di Foggia: 212.303

Provincia di Lecce: 312.891

Provincia di Taranto: 204.649

Residenti fuori regione: 15.921

Provincia in definizione: 5.140

