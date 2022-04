Covid, in Puglia 4293 nuovi casi (su quasi 23mila test) e 3 decessi: ricoveri in calo

Sono 4293 i nuovi casi Covid registrati nel bollettino di giovedì 28 aprile (calcolati su 22761 test totali). Di questi nella provincia di Bari sono 1448 i contagi, 261 nella Bat, 489 nel Brindisino, 520 nel Foggiano, 696 nel Tarantino, 831 nel Leccese, 34 fuori regione e 14 in provincia in via di definzione. Il tasso di positività si attesta al 18,86%, in crescita rispetto a una settiamana fa quando il dato era al 16,28%. Registrati anche tre decessi legati al virus.

Sono 105.449 gli attualmente positivi (+40 rispetto a ieri), mentre calano i ricoverati (580, di cui 23 in terapia intensiva) rispetto ai 596 dello scorso bollettino. Il bollettino è disponibile a questo link.

I casi totali per provincia sono:

Provincia di Bari: 346.619

Provincia di Bat: 95.034

Provincia di Brindisi: 98.744

Provincia di Foggia: 155.980

Provincia di Lecce: 209.903

Provincia di Taranto: 140.637

Residenti fuori regione: 7.866

Provincia in definizione: 3.345